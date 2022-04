Ivica Skelin o sukcesie Twardych Pierników Toruń: - Zebraliśmy drużynę dobrych ludzi

Musiał pan sobie radzić w ograniczonych realiach budżetowych, ale to był chyba udany sezon dla pana i zespołu?

Muszę od razu zaznaczyć, że wybierając graczy nie kierowałem się jedynie finansami, ale zapraszałem do drużyny takich, którzy mi odpowiadali. Gdybym dostał ofertę zawodnika, który mi nie pasuje, to nie proponowałbym mu pracy, niezależnie jak tani on by był. Oczywiście, nie mogliśmy wygrać każdego meczu, ale chyba osiągnęliśmy więcej, niż ktokolwiek się spodziewał.

No właśnie, Twarde Pierniki typowano do walki o utrzymanie, a tymczasem od początku sezonu byliście w czołówce PLK. Recepta na sukces?

Nikt się nie spodziewał, że będziemy mieć tak udany start w sezonie. Z pierwszych trzech wyjazdów wygraliśmy dwa z drużynami, które były znacznie wyżej notowane od nas. Mieliśmy dużo zmian w składzie, sporo innych problemów, ale zawodnicy podeszli do przygotowań z pełnym profesjonalizmem i poświęceniem, to było najważniejsze w skali całego sezonu. Myślę, że udało mi się zebrać fajną drużynę, zawodników z odpowiednimi charakterami, po prostu bardzo dobrych ludzi, na boisku, ale także poza nim. Wszyscy podchodzili bardzo poważnie do swoich obowiązków, a na parkiecie byli waleczni i ambitni.