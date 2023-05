Jak idą prace na budowie nowej komendy straży pożarnej w Grudziądzu? Zobacz wideo

Co dalej? - Z kosztorysu wiemy, że aby zakończyć całe przedsięwzięcie czyli, by powstały jeszcze między innymi obiekty towarzyszące: zaplecze, zabudowanie całej działki, kompleks boisk to brakuje nam kilkunastu milionów - uzupełnia mł. bryg. Korgol. I zapewnia: - Wszędzie gdzie tylko to możliwe dajemy do zrozumienia, że aby zakończyć tę inwestycje potrzebne są te pieniądze. Wynikają z kosztorysu, który został opracowany wraz z dokumentacją.