Jak marnujemy życie w internecie. Czyli długie godziny w pogoni za ekscytacją

W typowym tygodniu Polacy korzystają z internetu przez prawie 51 godzin (to dw dni). Łącznie daje to 110 dni w roku oraz więcej niż 23 lata życia.

Z tych 51 godzin tygodniowo, prawie 16 godzin spędzamy na pracy, a pozostałe niecałe 35 godzin – na różnych działaniach online. Zakupy, oglądanie filmików, komunikacja.

Przeciętna godzina, w której Polacy zaczynają przeglądać internet każdego dnia to 9.01. Wylogowują się dopiero o 21.49. Oczywiście znamy takich, którzy kończą scrollowanie grubo po północy, wstają niewyspani, a pierwsze, co robią, to sięgają po komórkę.