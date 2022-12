Jaka będzie branża turystyczna w 2023 roku? Jest pięć dominujących trendów

W 2020 roku, wraz z początkiem pandemii, wiele firm przeniosło się w tryb pracy zdalnej. Model ten sprawdził się na tyle dobrze, że sporo przedsiębiorstw nadal pozwala swoim pracownikom na tzw. home office.

- Brak obowiązku przebywania w biurze pozwala na połączenie pracy z wyjazdami i poznawaniem nowych zakątków świata. Sprzyja temu również fakt, że obecnie w wielu zawodach do wykonywania obowiązków służbowych potrzebny jest jedynie laptop z podłączeniem do internetu. Nowa definicja podróżowania daje ogromne szanse właścicielom obiektów noclegowych na zdobycie nowych gości, nawet poza sezonem wysokim. Wiążę się to jednak z koniecznością stworzenia im odpowiednich warunków do pracy – wyjaśnia Marta Porzycka z IdoBooking.