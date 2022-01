Jakie po podwyżce jest wynagrodzenie starosty włocławskiego? A jakie diety pobierają radni powiatu i członkowie zarządu?

Wyższe diety przypadły także w udziale radnym powiatowym. Po zwiększeniu przez ustawodawcę podstawy naliczania diety, ryczałt miesięczny przewodniczącego samorządu wynosi 3 tys. 650 złotych (do niedawna to było 2 tys. 281 złotych), a wiceprzewodniczącego rady 3 tys. 394 złote, a nie 2 tys. 121 złotych, jak było do tej pory. Przewodniczący komisji otrzymuje zaś 3 tys. 102 złote, a nie jak przed zmianą 1939 złotych. Z kolei wiceprzewodniczący komisji pobiera 2737 złotych zamiast 1711 złotych, jak do niedawna.

W Radzie Powiatu we Włocławku nie ma radnych, którzy nie pełniliby dodatkowych funkcji - przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego. Więc najniższa dieta to 2737 złotych. A ile otrzymują członkowie zarządu? Jak powiedział nam sekretarz powiatu, Piotr Krygier członkowie zarządu powiatu dostają tyle, co wiceprzewodniczący rady. Obecnie jest to 3 tys. 394 złote. Przed zmianami w ustawie to było 2 tys. 121 złotych.