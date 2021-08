Jeden przeciwko urzędom - pan Józef z Rogówka chce ratować staw

Rogówko liczy ledwie 600 mieszkańców. Typowa przelotówka koło ruchliwej i hałaśliwej drogi krajowej numer 15 prowadzącej z Torunia do Olsztyna.

Zamurować okna

- Sprowadziłem się do Rogówka w 1972 roku – wspomina Sztalmirski. - Wówczas było tu puste pole i krzaki. Sąsiedzi z drugiej strony drogi sprowadzili się tu później. Mieli dom i pole uprawne. Nie przyszło mi do głowy, że będę się musiał kiedyś z nimi spierać.

Rozmawiamy przy drodze, co rusz przerywa nam hałas przejeżdżającej ciężarówki.

- Gdy człowiek mieszka całe życie w takim miejscu, do hałasów z drogi jest w stanie się przyzwyczaić – kiwa głową się pan Józef. - Ale hałas, który mamy tutaj od kilku lat to zupełnie coś innego. Za to skup złomu, który powstał po drugiej stronie ulicy stał się naszą udręką. Ciężar na wysięgniku ubija m.in. samochody przywożone na złom, do tego dochodzi przeraźliwy huk metalowych elementów wrzucanych do stalowych kontenerów. I non stop ciężarówki z ciężkimi kontenerami. Proszę posłuchać, to jest rodzaj hałasu trudny do zniesienia – stoimy przy bramie Sztalmirskich w tumanie kurzu wznoszonym przez ciężarówki wyjeżdżajace ze skupu.

- Sam pan widzi. Dziś to jeszcze mało, bo przecież był deszcz wczoraj. A wmawiają nam, że sobie tę kurzwicę sami wymyślamy. Człowiek jest na emeryturze i chciałby minimum spokoju, a tu co chwilę huk. Dom świeżo po kapitalnym remoncie popękał od tych wszystkich wibracji.

- Póbował pan dogadać się z sąsiadem?

- Poszedłem zwrócić mu uwagę, ale odpowiedział, że mam sobie zamurować okna. Później poszedłem jeszcze raz z prośbą, żeby zrobił jakieś ekrany, ale odmówił, stwierdził, że mu wolno.