Jego ekscelencja kelner - bieżącą sytuację komentuje Adam Willma

Kiedyś pstryk i drobniaki rzucane na stół, a dziś zapomnijcie o takich grubiaństwach. Za niegrzeczną odzywkę wobec kelnera właściciel knajpy na pysk was wyrzuci. Bo po masowych zwolnieniach w początkach korona-serialu zaczęła się apokalipsa narodowego kelnerstwa. Na kelnera z prawdziwego zdarzenia stać dziś najbogatszych, bo na widok średniej krajowej w ofercie kelner złapie się za brzuch i odburknie, że 10 Biedronek czeka przed bramą . Jeśli stać cię żeby zapłacić kelnerowi jak kafelkarzowi, elektrykowi albo innej budowlanej szlachcie, można pogadać. Jeśli nie – sam zakładaj fartuch! Nic dziwnego, że w roli kelnera można dziś znaleźć byłego ucznia stolarskiego bez trzech palców albo panie, które z trudem z rozczytują numerki na stolikach.

Ale co tam gadać o kelnerach. Egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego to dopiero magnateria zawodowa. Wirus wirusem, ale jeździć trzeba. Więc, żeby dopieścić swoich zestresowanych egzaminatorów, firma rozpisała przetarg na fotel z pięcioma rodzajami masażu. Koniecznie musi być tez opcja zero gravity (stan nieważkości), na wypadek gdyby w przyszłości trzeba było egzaminować kierowców statków kosmicznych. Pomysł jak najbardziej godny pochwały. Przed laty miałem okazję być klientem WORD, więc absolutnie rozumiem potrzebę rozluźnienia wśród egzaminatorów. Na miejscu kandydatów na kierowców złożyłbym się jeszcze dodatkowo na saunę i hurysy.