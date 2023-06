Jest szansa na duże pieniądze na koleje na Kujawach i Pomorzu! Te z programu Kolej Plus nam odjechały

W Grudziądzu wymienią tabor

Będą to pieniądze z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, a konkretnie dofinansowane do 85 proc. wartości projektu. Mogą się o nie starać, oprócz PKP PLK jako zarządcy infrastruktury, także samorządy. To propozycja przede wszystkim dla miast lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Nabór wniosków rozpocznie się jesienią i potrwa ponad rok.

- Miasto, a konkretnie operator transportu zbiorowego, jakim jest spółka Miejski Zakład Komunikacji, planuje ubiegać się o dofinansowanie na zakup taboru tramwajowego - mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. - Dofinansowanie będzie przeznaczone na wymianę taboru tramwajowego na dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowany jest zakup od sześciu do dziesięciu nowych wozów.

- Wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji , operatorem transportu zbiorowego we Włocławku, podejmujemy liczne działania związane z unowocześnianiem zarówno floty pojazdów jak i modernizacją i budową infrastruktury towarzyszącej - odpowiada Aleksandra Bartoszewska, rzeczniczka UM we Włocławku. - Przykładami takich działań mogą być aplikacje do programu „Zielony transport publiczny” sygnowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego to pozyskaliśmy środki na zakup taboru zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą ładowania w wysokości 24,5 mln złotych, dzięki którym Włocławek zakupił 11 pojazdów elektrycznych. Teraz oczekujemy na rozstrzygnięcie kolejnej edycji tego programu. Nie wykluczamy więc żadnego innego, dzięki któremu będziemy mogli podwyższyć jakość świadczonych usług transportowych dla mieszkańców Włocławka.