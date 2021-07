Jolanta Ogar żegluje po medal w Tokio dla Polski i Torunia

W pierwszym wyścigu w klasie 470 kobiet Polki wręcz znokautowały swoje rywalki. Wystartowały najlepiej spośród wszystkich 21 załóg i do mety dotarły z olbrzymią przewagą nad rywalkami. W drugim wyścigu Agnieszka i Jola również świetnie wystartowały, ale musiały gonić Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre. Na trzecim znaku kursowym Polki były już pierwsze i prowadzenia nie oddały już do mety.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmują Camille Lecointre i Aloise Retornaz (Francja) a trzecie Hannah Mills i Eilidh McIntyre (Wlk. Brytania).Mills oraz Lecointre to, odpowiednio, złota i brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku, jednak obie płynęły wówczas z innymi partnerkami.

To tylko pokazuje, jak daleka droga jeszcze do medalu. -- Światowa czołówka w klasie 470 jest bardzo wyrównana. Osiem, może dziesięć załóg aspiruje do medali. Nie ma zdecydowanego lidera, dziewczyny zmieniają się na podium praktycznie w każdych regatach. Na igrzyskach będzie ciężko, potrzebna będzie świetne przygotowanie i maksymalna koncentracja. Załoga, która popełni najmniej błędów, będzie walczyć o medal mówiła nam Ogar przed wyjazdem do Tokio - mówiła nam Ogar przed wyjazdem do Tokio.