Jubileuszowe Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" 2023 w Żninie za nami - zobaczcie zdjęcia

Trudny Zielony Ład

Przez wojnę na Ukrainie

Panel główny zdominował wpływ wojny na Ukrainie na polskie rolnictwo. - Najpierw musimy myśleć o Polsce - podkreślił Wojciech Mojzesowicz.

- To Unia Europejska otworzyła granice, te kompetencje są na poziomie unijnym i zgodziliśmy się na to wstępując do Wspólnoty - zwróciła uwagę Anna Gembicka. - Teraz dyskutowana jest zmiana traktatów i jeśli kompetencje zostaną w rękach zielonych, to będzie prawdziwe zagrożenie.

Artur Balazs zaapelował o to, by polskiego nabrzeża portowego nie udostępniać (i to na wiele lat) zagranicznej firmie, która wzięła udział w przetargu. Podkreślił, że to inwestycja strategiczna dla Polski, także dla producentów zbóż. Do tej sprawy wrócimy.