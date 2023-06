Julia Troka z Bydgoszczy. 15-letnia mistrzyni judo, która powtarza sobie: - Jestem niezniszczalna

Julka ma dwie starsze siostry. Gdy ona była w wieku przedszkolnym, one już uprawiały sport. Grały w siatkówkę. Najmłodsza siostra chciała być, jak one, chociaż siatkówka jej nie interesowała.

Kolekcjonerka medali

Zawodniczka zdobyła już ponad 50 medali. W kolekcji ma także kilkanaście pucharów. Wiadomo, że nagród przybędzie. Zaczynała w kategorii wiekowej: dzieci. Potem była młodzikiem, obecnie startuje jako kadetka (inaczej: juniorka młodsza) w grupie nastolatków z roczników 2006-2008. Im jest starsza, tym konkurencja silniejsza, ale Julka daje radę. - Nawet jak mi coś nie wychodzi, to powtarzam sobie, że jestem niezniszczalna - przyznaje. - Grunt to mieć pozytywne nastawienie. Doznałam kontuzji podczas Pucharu Europy. Do teraz mam problemy z barkiem. Medalu wówczas nie zdobyłam, ale to żaden powód do zmartwień. Za rok znowu wezmę udział w tych zawodach. Będzie lepiej.