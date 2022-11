Kacze mięso sprzedaje się coraz lepiej. „Wynika to z jego cennych właściwości”

KOWR podaje, że rosnące zainteresowanie mięsem kaczym wynika z jego właściwości: - Jest soczyste i kruche, zawiera duże ilości dobrze przyswajalnego białka i jest lekkostrawne. Właściwości zdrowotne mięsa kaczki wynikają również z zawartości witamin z grupy B oraz A i E. Mięso kacze jest zasobne w mikro- i makroelementy oraz stanowi źródło jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, co ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

- Popyt na mięso i produkty na bazie mięsa kaczego rośnie, w Polsce również – informuje KOWR. - Potrawy na bazie mięsa kaczego są stałym elementem tradycji kulinarnych we wszystkich regionach Polski. Wiele potraw z kaczki znalazło się na „Liście produktów tradycyjnych”, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, m. in. kaczka nadziewana po kujawsku .

Od 2013 do 2020 roku produkcja kaczek w Polsce szybko rosła, ale w 2021 r. pogłowie nagle zmniejszyło się z 6,4 mln do 5,3 mln. - Przyczyniła się do tego sytuacja epizootyczna związana z grypą ptaków i koniecznością likwidacji stad – objaśnia KOWR.

W Kujawsko-Pomorskiem było podobnie. W 2010 roku pogłowie liczyło 119 251 sztuk, w 2019 - 148 357, w 2020 - 152 334, w 2021 - 133 602.

Pomimo spadku, pogłowie kaczek w 2021 r. w Polsce było dwukrotnie większe niż w roku 2012. - W 2021 r. byliśmy trzecim po Francji i Węgrzech producentem kaczek w Unii Europejskiej z 16 proc. udziałem w unijnej produkcji – podaje KOWR.