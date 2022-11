Długo wędzona karkówka, kremowy jogurt domowy, swojski salceson. Takie produkty kupisz od rolników z naszego regionu

Sprzedaż w Lokalnej Żywności odbywa się cyklicznie, najbliższy termin odbioru zamówień przypada 17 listopada w trzech lokalizacjach w Toruniu: na trzecim piętrze w bufecie urzędu marszałkowskiego przy placu Teatralnym 2 od 14.30 do 16, budynku urzędu marszałkowskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73 w sali numer 16, od 14.30 do 16.30, Auli UMK przy ulicy Jurija Gagarina 11, od 15 do 16. Pilotażowo wprowadzono możliwość dostawy do domu na terenie Torunia (za 20 zł). Zakupy powyżej 200 zł zostaną dostarczone bezpłatnie.