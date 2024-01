Kamil Semeniuk i jego ukochana Katarzyna - tak mieszka i żyje w Perugii gwiazda reprezentacji siatkarzy

Kamil Semeniuk to podstawowy siatkarz reprezentacji Nikoli Grbicia. Urodzony w Kędzierzynie-Koźlu przyjmujący był skazany na siatkówkę. Od roku gra we włoskiej Perugii i tam urządza sobie życie z ukochaną Katarzyną. Tak Kamil Semeniuk mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia!