Kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem w sezonie 2021. Tu będzie można plażować

WHO dopuszcza do użytku na świecie szczepionkę przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. Kiedy ta szczepionka trafi do Polski?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w piątek, 7 maja 2021 r., trybie pilnym szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez chińską firmę Sinopharm. Jest to pierwsza szczepionka opracowana w kraju niezachodnim, która uzyskała poparcie WHO.