Kasa dla burmistrza Mroczy. Kolejny świadek potwierdza, że dał pieniądze [zdjęcia]

Obrońcy oskarżonych mają wiele pytań, przesłuchania świadków trwają długo, czasem kilka godzin. Tak było w marcu. Dlatego na kwietniową rozprawę sędzia Sądu Rejonowego w Nakle Radosław Trzeciak wezwał tylko dwie osoby. To były sekretarz gminy i była skarbnik gminy Mrocza. Oboje stawili się.

Rozpoczął się proces burmistrza Mroczy. "Nie przyznaję się do winy, to są pomówienia"

-Pani skarbnik spytała czy w razie otrzymania nagrody część pieniędzy mógłbym przeznaczyć dla burmistrza. Byłem zaskoczony, ale nie zaoponowałem – mówił w sądzie. Nagrodę otrzymał przelewem, było to około 3,5 tys zł. Z tego wypłacił i przekazał Małgorzacie K.-G.1500 zł z groszami. Karteczkę z taką sumą przekazała mu oskarżona.

Po raz pierwszy o możliwych nieprawidłowościach dotyczących wypłat nagród świadek dowiedział się gdy Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przekazała anonim wraz z dokumentami finansowymi. Właśnie jemu burmistrz Leszek K. zlecił wyjaśnienie tej sprawy. W ratuszu obawiano się, że mogły wyciec wrażliwe dane pracowników ratusza. Po otrzymaniu dokumentów okazało się jednak, że nie ma tam numerów pesel. Są dane finansowe dotyczące osób, które w latach od 2008 do 2018 r. otrzymały nagrody. Poinformowano Urząd Ochrony Danych Osobowych. Burmistrz Leszek K. złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie zostało jednak umorzone.

Obrońcy pytali o zbiórkę na sztandar dla Towarzystwa św. Wojciecha w Mroczy. Bo na pierwszej rozprawie oskarżona stwierdziła, że wzięła pieniądze od sekretarza gminy i przekazała na zakup sztandaru. Świadek potwierdził, że zbiórka na sztandar była prowadzona w Mroczy. On sam ofiarował na nią 100 zł, a pieniądze, które przekazał z nagrody skarbnik gminy Małgorzacie K.-G. były dla burmistrza.

Świadek przyznał, że treścią donosu się nie zajmował, tylko dokumentami finansowymi. Wypytywany stwierdził, że dokumenty te nie mogły być wyciągnięte z archiwum urzędu. Ich skompletowanie bardzo długo by trwało. Według jego oceny to musiał zrobić ktoś, kto miał dostęp do takich danych, prawdopodobnie ktoś z referatu budżetowo- finansowego.

Był konflikt w ratuszu w Mroczy?

Były sekretarz przyznał też, że w urzędzie mówiło się, o konflikcie między oskarżoną, a byłą kierownik referatu finansowego. Po odejściu poprzedniej skarbniczki ta druga miała liczyć na funkcję. Stanowisko skarbnika gminy powierzone zostało jednak Małgorzacie K.-G.