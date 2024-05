Katastrofa Anwilu Włocławek w Stargardzie. O półfinale zadecyduje piąty mecz!

PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek 86:68

W 2, kwarcie Anwil nie potrafił przełamać swoich słabości, a przewaga PGE Spójni momentami przekraczała 10 punktów. Końcówka pierwszej połowy to katastrofa i pokaz nieporadności włocławskiego zespołu w ataku. Gospodarze byli żegnani owacją na stojąco i prowadzili 18 punktami!

Po przerwie włocławianie wrócili do gry już z większą energią, zwłaszcza w defensywie. W połowie 3. kwarty straty stopniały do 11 punktu i to Sebastian Machowski musiał zaprosić swój zespół na naradę.