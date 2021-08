KGW, które pomogą w promowaniu szczepień, dostaną po 8 tys. zł. Ile chętnych z Kujawsko-Pomorskiego?

Jeszcze do 15 września koła gospodyń wiejskich mogą w biurach powiatowych ARiMR składać wnioski na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Od ponad miesiąca agencja zachęca KGW, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń, których celem jest zwiększenie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19.

Ile kół gospodyń z Kujawsko-Pomorskiego chce wesprzeć akcję szczepień?

- Do 20 sierpnia 2021 r. w województwie kujawsko- pomorskim złożonych zostało 88 wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19 - informuje Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Toruniu. Za zrealizowanie jednej takiej akcji można otrzymać 8 tys. zł.