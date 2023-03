KH Energa Toruń buduje drużynę na kolejny sezon. Na początek kontrakt w bramkarzem

"Mówi się, że drużynę trzeba budować, rozpoczynając od pozycji bramkarza. Dlatego też pierwszym kontraktem, podpisanym na sezon 2023/2024 jest właśnie ten podpisany z Markusem Ekholmem Rosenem - informuje toruński klub.

26-letni szwedzki bramkarz dołączył do toruńskiej drużyny w trakcie poprzedniego sezonu, gdy trener nie był zadowolony z występów doświadczonego Łotysza Ervīnsa Muštukovsa. Ekholm Rosen zagrał w 16 meczach rundy zasadniczej (91,13 procent udanych interwencji) oraz trzech w play off (90,67 proc.). Ciekawostką jest to, że Markus Ekholm Rosén jest młodszym bratem Mattiasa Ekholma, podstawowego gracza Nashville Predators w NHL.