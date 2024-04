Kiełbasa z grilla - takie są skutki jedzenia grillowanej kiełbasy. Te osoby nie powinny jeść kiełbasy z grilla [25.04.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Na grillu można przyrządzić wiele przepysznych potraw a Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może mieć zaskakujące skutki. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kiełbasę z grilla? Kto nie powinien jeść grillowanej kiełbasy? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.