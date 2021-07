Klasyfikacja gruntów w dużej mierze jest fikcją - ocenia NIK, która skontrolowała 8 starostw w woj. kujawsko-pomorskim

„ Starostowie nie wywiązują się z roli strażników bezcennego zasobu naturalnego, jakim jest ziemia rolna i leśna” - oceniła NIK. „Kontrola w połowie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego ujawniła, że klasyfikacja gruntów odbywa się de facto na zlecenie ich właścicieli, a prowadzą ją opłacani przez nich gleboznawcy. Skutkuje to często zaniżaniem klasy ziemi, a w konsekwencji - odprowadzaniem mniejszych podatków i unikaniem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.(...)

Sprawdzili w ośmiu starostwach

Kontrole przeprowadzono w starostwach w: Grudziądzu, Lipnie, Mogilnie, Radziejowie, Świeciu, Tucholi, Żninie i we Włocławku. Objęły lata 2015 – 2020 (do końca września) i dotyczyły wyłącznie gruntów publicznych, gdyż NIK nie ma uprawnień do kontrolowania własności osób prywatnych.

Istotne nieprawidłowości NIK stwierdziła w każdym ze skontrolowanych starostw i dotyczyły one 94% skontrolowanych postępowań, czyli 478 przypadków na 511 zbadanych.