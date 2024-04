Koalicja w sejmiku po staremu, ale na nowo. Radni odebrali zaświadczenia

Według nieoficjalnych informacji, rozmowy przebiegły spokojnie. Przede wszystkim nie było tradycyjnych iskrzeń na linii Toruń-Bydgoszcz w Koalicji Obywatelskiej. Spore roszczenia miał za to Grudziądz, przywołując dobry rezultat wyborczy. Marszałkiem pozostać ma Piotr Całbecki, co – zważywszy na znakomity wynik – było raczej oczywiste. Wicemarszałkiem pozostanie też Zbigniew Ostrowski. Roszada nastąpi natomiast na stanowisku drugiego wicemarszałka – tu urząd obejmie Aneta Jędrzejewska (Trzecia Droga), natomiast dotychczas piastujący to stanowisko Dariusz Kurzawa będzie członkiem zarządu. Z kolei Sławomir Kopyść ustąpi miejsca w zarządzie województwa Markowi Wojtkowskiemu. Wiceprzewodniczącym Sejmiku zostanie Przemysław Sznajdrowski z Trzeciej Drogi.