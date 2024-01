Koło Gospodyń Wiejskich w podbydgoskim Kruszynie działa 75 lat. Jubileuszowy rok był wyjątkowo udany

Jarmarki kruszyńskie z duszą

Bo gospodynie z Kruszyna spotkać można na wszystkich imprezach gminnych i wielu regionalnych. To dzięki nim m. in. od piętnastu lat odbywa się w Kruszynie Jesienny Jarmark Kruszyński. Kupisz, sprzedasz, dobrze się zabawisz, a przy okazji coś zjesz. To dewiza wiejskich jarmarków, do których nawiązuje ta impreza.