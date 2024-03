Korepetycje z angielskiego za 140 zł, 120 zł za matmę. Donosimy do skarbówki, ale nie na nauczycieli

Według danych CBOS,w Polsce na korepetycje uczęszcza co 4. uczeń. Sam rynek dodatkowego płatnego nauczania może być wart nawet 7,5 mld zł.

Rodzice, m.in. z Kujaw i Pomorza płaczą i płacą za korepetycje dzieci. To duże pieniądze, jeśli uczeń ma problemy z kilku przedmiotów, a przed sobą maturę lub inny egzamin. Inna sprawa, że lądują w kieszeni nauczycieli, a fiskus ich nie widzi.

Największy biznes jest na uczniach klas maturalnych lub przed innymi egzaminami. To czysty zysk dla korepetytorów, którzy niechętnie dzielą się pieniędzmi ze skarbówką. Gotówka z ręki do ręki!

- Sąsiadka udziela korepetycji prawie codziennie. Gdy wróci z pracy drzwi się u niej nie zamykają, jeden uczeń wychodzi, a drugi wchodzi - opowiada pani Maria z Torunia. - Ciekawe, ile na tym zarabia, ale samochód ma z wyższej półki. Tak z pensji nauczyciela to nie wiem, czy by się takim woziła.

Rodzice komentują, ale i tak płacą

Tajemnica poliszynela, że to przeważnie biznes w szarej strefie. Wielu rodziców komentuje to między sobą, ale i tak płacą. I to coraz więcej! Niektórzy nauczyciele potrafią dorobić na korkach dodatkową pensję, a nawet i więcej. Najbardziej w cenie są ci od przedmiotów ścisłych i języków obcych.

Mandat za pilnik za... 9 zł

- Kiedy jeszcze byłem przedsiębiorcą, zatrudniającym kilka osób, miałem taką sytuację. Mój pracownik nie wydał paragonu na 9 zł za pilnik do łańcucha piły mechanicznej. Niestety, nie była to zwykła klientka, a pani ze skarbówki - wspomina pan Krzysztof z Bydgoszczy. - Jako właściciel firmy zapłaciłem wtedy 1000 zł mandatu, sporo jak na tamte czasy. Teraz, gdy moja córka jest w klasie maturalnej i bierze różne korepetycje, jak większość jej koleżanek i kolegów z klasy, naszła mnie refleksja. Płacę krocie za jej dodatkowe lekcje i zastanawiam się, czy skarbówka tak samo skrupulatnie kontroluje nauczycieli jak drobnych przedsiębiorców? Bo przecież to nie tajemnica, że większość nauczycieli udziela korepetycji w szarej strefie i nie płaci podatków. A to są o wiele większe pieniądze, niż mój pilnik za 9 zł.

Korepetycje - przedmioty i ceny

O jakich konkretnie pieniądzach mówimy?

Na Kujawach i Pomorzu nawet 140 złotych potrafią kosztować 45-minutowe korepetycje z języka angielskiego dla uczniów klasy maturalnej. - Korepetytorka udziela lekcji w swoim domu. Nigdzie się nie ogłasza. Działa poczta pantoflowa - zwierzyła się niedawno naszej dziennikarce tegoroczna maturzystka bydgoskiego technikum, która płaci wspomniane 140 zł za lekcję. - Nowych uczniów kobieta przyjmuje tylko wtedy, gdy starsi przestają u niej się uczyć, bo już są po egzaminach. Za wspomniany angielski, to najpopularniejszy, obok matematyki, przedmiot na korepetycjach, wydamy w regionie średnio 60 zł za godzinę zegarową,

także 60 zł za hiszpański,

niemiecki kosztuje przeważnie 55 zł,

włoski 50 zł,

a nasz język polski 40-80 zł.

W przypadku królowej nauk, czyli matematyki to średnio 30 zł za godzinę, ale czasami trzeba zapłacić 120 zł, jeśli są to lekcje u doświadczonego nauczyciela.

- Matematyka jest w cenie, bo brakuje nauczycieli od tego przedmiotu - komentuje licealistka z Torunia. Fizyka, chemia czy biologia też - korepetytorzy kasują od 30 do 100 zł za 60 minut.

Donieśli do skarbówki na wróżkę, ale nie na belfra

Pieniądze trafiają do kieszeni nauczycieli, a czy również do budżetu? Poczta pantoflowa, o której mówią uczniowie, nie dociera do skarbówki?

- Jeśli naruszenie prawa podatkowego ma miejsce przy udzielaniu korepetycji, jest to przedmiotem naszej szczegółowej analizy i wyciągamy konsekwencje - mówi Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i dodaje: - Do jednostek kujawsko-pomorskiej KAS praktycznie nie wpływają informacje dotyczące nieopodatkowywania działalności związanej z udzielaniem korepetycji. - Na podstawie danych z ubiegłego roku można w zasadzie stwierdzić, że informacje związane z tą sferą usług stanowią znikomy procent nieprawidłowości, o których KAS powiadamiają obywatele.

Widać, jest ciche przyzwolenie na korki w szarej strefie, skoro nie ma takich zgłoszeń. A niedawno pisaliśmy, że donosimy na potęgę do skarbówki. Od początku tego roku (do 26 lutego) do KAS na Kujawach i Pomorza wpłynęło 458 informacji od „uczciwych” obywateli wskazujących tych, którzy unikają płacenia podatków. Ktoś w regionie doniósł nawet na... wróżkę: „Wykorzystuje o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które bardzo dużo jej płacą, a ona przepowiada im przyszłość i nie wystawia paragonów, ani żadnych innych potwierdzeń zapłaty”.

To może działalność wykonywaną osobiście

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o PIT jest zasada powszechności opodatkowania. Zgodnie z tą zasadą, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody. W artykule 10 (ust. 1) ustawy o PIT wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów: działalność wykonywaną osobiście, pozarolniczą działalność gospodarczą, inne źródła.

- Jeżeli nauczyciel nie udziela korepetycji w ramach działalności gospodarczej np. w formie karty podatkowej (usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny) tylko dodatkowo, osobiście i samodzielnie, bez wykorzystania pracy innych osób, udziela korepetycji uczniom, którzy mają kłopoty z opanowaniem danego zakresu materiału, to taka działalność stanowi odrębne źródło przychodu, tj. działalność wykonywana osobiście - wyjaśnia Bartosz Stróżyński. Artykuł 13 (pkt 2) ustawy o PIT stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej.

Działalność nierejestrowa - zasady

Z kolei o przychodach z innych źródeł możemy mówić, gdy podatnik prowadzone przez siebie czynności będzie wykonywał na zasadach tzw. „działalności nierejestrowej”.

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana, nawet jeśli ma wszystkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku wynosi do czerwca 2024 roku 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł. Działalność nierejestrową można zatem prowadzić jeżeli miesięczne przychody z działalności nie przekroczą ww. limitu oraz jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywało się działalności gospodarczej. Przy prowadzeniu działalności nierejestrowej: nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie są potrzebne numery identyfikacyjne NIP i REGON),

nie płaci się składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej,

nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,

nie trzeba płacić podatku VAT (obowiązuje zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku, chyba że sprzedaje się towary bądź usługi wymagające rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży),

nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży,

ale jest obowiązek rozliczania przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej (jest tam rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykazuje się przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek). Działalność nierejestrowa, jak każda inna działalność gospodarcza, podlega na podstawie stosownych przepisów kontroli prowadzonej przez organy podatkowe i organy celno-skarbowe.

