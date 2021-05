Koronowo. Nabożeństwo na wzgórzu i poświęcenie figury Jana Nepomucena, świętego od powodzi [zdjęcia]

Zobacz wideo: Zimna wiosna to droższe warzywa.

Choć aura była kapryśna i deszcz wisiał w powietrzu zaproszenie organizatorów przyjęło wielu mieszkańców Koronowa. Przygotowano dla nich ławki. Każdy otrzymał też tekst modlitwy do Jana Nepomucena, świętego od powodzi, którego figura po latach znów stanęła na wzgórzu św. Jana, w parku Grabina, pomiędzy Koronowem, a Starym Dworem.

To fragment modlitwy, którą poprowadził ks. Ryszard Hirsz, proboszcz koronowskiej bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. On też odprawił majowe nabożeństwo na wzgórzu św. Jana i poświęcił nową figurę św. Jana Nepomucena w parku Grabina w Koronowie.

„Święty Jan Nepomucen aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła. Wszechmocny, wieczny Boże spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy byli wolni od epidemii, nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy”.

Historia figury powodziami pisana

Figura stanęła po raz pierwszy na górze św. Jana po roku 1888. W tym czasie Koronowo nawiedziła potężna powódź, zginęło kilku mieszkańców, wielu straciło dobytek. Święty chronić miał miasto przed takimi zdarzeniami. Figura zniknęła ze wzgórza w czasie II wojny światowej. Po wojnie mieszkańcy postawili drugą, mniejszą, ale i ta notorycznie niszczona i rozbijana zniknęła. Teraz na wzgórzu św. Jana stanęła trzecia figura św. Jana Nepomucena. Oby już na dobre.

W imieniu społecznego komitetu odbudowy uroczystość prowadził radny Tomasz Skotnicki, a Włodzimierz Domek, komendant Hufca ZHP, opowiedział o historii figury, a także o tym dlaczego mieszkańcy Koronowa w latach 50. nie chcieli budowy tamy. Bo w historii miasta powodzie zdarzały się często i budziły trwogę. Ostatnia powódź nawiedziła miasto rok po II wojnie światowej. Głos zabrał także Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa. To on przed laty rzucił pomysł, a potem zrobił wiele, by figura św. Jana Nepomucena znów stanęła na wzgórzu.