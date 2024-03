Koszyczek wielkanocny 2024 - inspiracje, zdjęcia. Co włożyć do święconki i co symbolizują produkty? [29.03.2024]

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

Koszyczek wielkanocny - z czego powinien być wykonany?

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

Kiedy święcimy koszyczek wielkanocny?

Święcenie pokarmów to tradycja sięgająca XIII wieku, czasów przedchrześcijańskich. W dawnych czasach bywało, że to kapłani objeżdżali dwory. Obecnie odbywa się w Wielką Sobotę w kościołach. Zwykle trwa kilka minut. Każda parafia ma inne godziny święcenia. W tych dużych jest zwykle co godzinę lub co 30 minut. W mniejszych raczej rzadziej. W kościołach są przygotowane stoły do koszyczków wielkanocnych, które odkrywamy z serwetki na czas święcenia.