Koszykarze jadą na igrzyska! Awans wyrwali w ostatniej minucie meczu

Cóż to były za emocje! Reprezentacja Polski 3x3 z pierwszego miejsca w grupie A awansowała do ćwierćfinału kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Biało-Czerwoni zmagania grupowe w Grazie zakończyli z bilansem 3-1. Pierwszego dnia turnieju nasza kadra pokonała Czechów (17:15), ale później musiała uznać wyższość Mongolii (18:22).

Kluczowy okazał się mecz z Brazylią. Na niecałe trzy minuty przed końcem rywale prowadzili 10:7 i brązowi medaliści mistrzostw świata sprzed dwóch lat byli w opałach. W końcówce przełamał się Michael Hicks, trafiając za dwa na remis, ale bohaterem naszej drużyny był Przemysław Zamojski. Obrońca Anwilu Włocławek dwoma akcjami wyprowadził Polskę na prowadzenie, ostatecznie wygraliśmy 13:12. Na koniec w najłatwiejszym meczu grupowym nasz zespół ograł 21:10 Turcję.