Kredyt mieszkaniowy 2021 - o czym powinna wiedzieć osoba, która zamierza kupić mieszkanie czy wybudować dom na kredyt Katarzyna Piojda

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, a może i najważniejsza. Kto chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, w jeden dzień go raczej nie załatwi. Samo załatwianie formalności zajmuje zwykle kilkanaście dni. Przynajmniej! Piszemy, jak do tego się przygotować.