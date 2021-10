Kredyty i pożyczki. Bezrobotni, do tego wielodzietni najlepszymi klientami dla parabanków

- Nigdy nie pracowałam zawodowo i nie uważam tego za powód do hańby - zaczyna mieszkanka powiatu bydgoskiego, samotna matka pięciorga dzieci. - Wstyd by mi było, gdybym miała długi. Co pożyczę, zawsze oddam. A pożyczam w 10 minut, bez wychodzenia z domu.

Kobieta nie dostałaby kredytu w tradycyjnych bankach. Parę razy próbowała i spotykała się z odmową. Zaczęła wnioskować więc o pożyczki w instytucjach pozabankowych.

- Dla nich liczy się stały dochód, niekoniecznie pensja. Mamy regularną pomoc z opieki społecznej, czyli zasiłki. Dochodzą alimenty na dzieci. Od państwa, bo mąż, z którym jestem w separacji, nie płaci – kontynuuje.

Ostatnio się zdziwiła. Kwota zasiłków oraz innych świadczeń się nie zmieniła, natomiast instytucja finansowa pożyczyłaby jej nie, jak zwykle 1500 złotych jednorazowo, lecz nawet 2750. - Od września br. mój parabank uwzględnia 500 plus. Taka stała promocja. W moim przypadku jest to 2500 zł. Wzrosła zatem moja zdolność kredytowa. Mamy lepiej niż ci, którzy pracują, ale za najniższą krajową. U nas miesięczne dochody, już z 500 plus, wynoszą średnio 7100 zł na rękę. Mało które pracujące małżeństwo łącznie tyle zarabia.