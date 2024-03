Pracująca matka z Bydgoszczy stara się o mieszkanie z gminy. "Szybciej dostaną bezrobotni niż ja"

Poradziła sobie. - Pracuję, odkąd stałam się pełnoletnia, akurat jako sprzedawczyni. Tyle że wciąż zarabiam najniższą krajową. Biorąc pod uwagę moją wypłatę i doliczając dwa razy po 800 plus na dzieci, i tak nie jestem w stanie wziąć kredytu na zakup mieszkania nawet, gdyby było do kapitalnego remontu.

Kobieta z kilkulatkiem i nastolatkiem trafili do hostelu dla samotnych matek. - Nie mieliśmy wyjścia. Moi rodzice mają wprawdzie mieszkanie, ale to około 30 metrów kwadratowych, za małe, żebyśmy w piątkę mieszkali - wyjaśnia bydgoszczanka. - W hostelu wytrzymaliśmy cztery miesiące. Potem uznałam, że zrobię wszystko, żeby go opuścić. Musiałam jednak mieć pieniądze na start.

Okazja się nadarzyła, ale czytelniczka z niej nie skorzystała. - Miasto zaproponowało mi mieszkanie właśnie do generalnego remontu. Szacowany koszt doprowadzenia lokalu do stanu do wprowadzenia wynosił 90 tysięcy złotych. Żaden bank nie pożyczyłby mi takich pieniędzy. Musiałam zrezygnować z propozycji.

Kobieta od zeszłego roku znajduje się na liście osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy. - Po opuszczeniu hostelu wynajęłam z dziećmi kawalerkę. Od paru miesięcy tam mieszkamy. Opłaty wynoszą 2 tys. zł miesięcznie. To ponad połowa mojej pensji. Inne samotne matki, nawet te, które poznałam w hostelu, nigdy nie pracowały zawodowo, tylko żyją z zasiłków, wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, i z alimentów. Niektóre z nich dostały przydział na mieszkanie od gminy. My nadal nie. Czy to moja wina, że staram się, jak mogę, pracuję, ile mogę, a wciąż nie stać nas na własny kąt? Byłam na spotkaniu z wiceprezydentem Bydgoszczy i przedstawicielem Administracji Domów Miejskich. Pisałam kolejne prośby do ratusza i ADM w sprawie mieszkania. Cisza.