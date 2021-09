Kręta historia Maurice'a Watsona jr. Należał do najlepszych w NCAA, gdy świat zawalił mu się na głowę

Toruński klub zawsze miał dobrą rękę do rozgrywających. Glen Cosey, Rob Lowery czy Chris Wright w ostatnich latach prowadzili drużynę do sukcesów i odciskali mocne piętno na poziomie PLK. To były wybory Ryszarda Szczechowiaka, ale wygląda na to, że po odejściu dyrektora torunianie nic nie stracili ze swych mocy.

Watson zapewne nigdy nie trafiłby do Torunia, gdyby nie feralne wydarzenia z jego ostatniego sezonu w NCAA. W 2017 roku rozgrywał swój najlepszy sezon w lidze akademickiej (śr. 13 pkt i 8,5 asyst), w 19 meczach sześć razy zaliczał double-double. Został wybrany do pierwszego zespołu dywizji All-Big East. Na początku stycznia znalazł się w gronie 25 kandydatów do prestiżowej nagrody im. Johna Woodena dla najlepszego zawodnika koszykówki uniwersyteckiej. W jednym rzędzie z m.in. z Markelle Fultzem, Nigelem Williamsem-Gossem, Laurim Markkanenem, Joshem Jacksonem czy De'Aaronem Foxem.