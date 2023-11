Kryminalni z Inowrocławia i Gdańska złapali sprawcę kradzieży dwóch aut Kia Sportage

Samochody marki Kia Sportage zostały skradzione w Inowrocławiu w czasie od 11 do 14 listopada 2023 roku. Ich właściciele stracili prawie 170 tys. zł. Policjanci z Inowrocławia ustalili, że auta wyjechały z miasta w stronę Wybrzeża. Informacja o skradzionych pojazdach została przekazana do wszystkich jednostek policji w Polsce.

Pierwszy ze skradzionych samochodów policjanci odzyskali 14 listopada 2023 roku. Samochód został zaparkowany przy ul. Krzywoustego w Gdański.

- Dwa dni później funkcjonariusze operacyjni z Gdańska w ramach prowadzonych czynności do jednej ze spraw narkotykowych zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego pojazdem marki Kia. Kryminalni sprawdzili dokładnie jego samochód, i ustalili, że kia ma inne tablice rejestracyjne niż powinna i potwierdzili, że samochód został ukradziony w Inowrocławiu. 20-latek ze Starogardu Gdańskiego kierujący tym autem, został zatrzymany. Funkcjonariusze ustalili , że mężczyzna kierując samochodem złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami, który obowiązywał go do grudnia 2023 roku - informuje Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu.