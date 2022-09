Krzysztof Jurgiel: - Nakazowy styl zarządzania przez Komisję Europejską należałoby poluzować

Komisja Europejska zgodziła się na odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w 2023 roku. Wnioskowała o to także Polska. Nasi rolnicy twierdzą, że dobrze się stało, że w tak trudnych czasach - gdy trzeba szczególnie dbać o bezpieczeństwo żywnościowe - Unia złagodziła wymogi, ale czy to nie powinna być trwała zmiana? Chyba łatwiej urzędnikom w Brukseli zmienić rozporządzenie w takiej sprawie, niż milionom unijnych rolników zmieniać biznesplany?

Rzeczywiście, rolnicy pozytywnie oceniają decyzje o tymczasowych odstępstwach. Zawieszenie ograniczeń produkcyjnych jest jednak sytuacją wyjątkową, związaną z rosyjską inwazją na Ukrainę, która - jak uzasadnia Komisja - „spowodowała gwałtowny wzrost cen towarów i miała wpływ na podaż i popyt na produkty rolne”.

Stały, kategoryczny zakaz produkcji na ugorach oraz obowiązek zmianowania upraw jest szczególnie niekorzystny dla małych i średnich gospodarstw. W Polsce dominują takie, z areałem użytków rolnych średnio 25-30 ha, nastawione na chów bydła, gdzie ok. 40 proc. stanowią użytki zielone. Jeśli dodamy do tego mozaikowatość gleb z przewagą lekkich, to poprzez ugorowanie pogłębia się w nich deficyt pasz, a nakaz zmianowania narusza równowagę produkcyjną, powoduje obniżenie dochodów. Ten nakazowy styl zarządzania przez KE należałoby poluzować.