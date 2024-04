Kto chce współpracować z Chińczykami? Zgłoszenia przedsiębiorców z Kujawsko-Pomorskiego do 30 kwietnia

16 maja br. 40 przedsiębiorców z Chin przyjedzie do Torunia z nadzieją na pozyskanie nowych partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy z Kujawsko-Pomorskiego mogą uczestniczyć w tym spotkaniu – trzeba zgłosić swój udział do 30 kwietnia.

[spis_tresci][/spis_tresci] 16 maja 2024 r. województwo kujawsko-pomorskie odwiedzą przedstawiciele Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Międzynarodowego z Hubei oraz przedsiębiorcy z Chin, łącznie ok. 40 osób. Spotkanie odbędzie się w urzędzie marszałkowskim na Placu Teatralnym w Toruniu w godzinach 14 - 16.30.

Samochody, grzyby jadalne, herbaty ziołowe

Delegacja chińska poszukuje partnerów zajmujących się inwestycjami, handlem i wymianą technologii w zakresie: nowych urządzeń do magazynowania energii, budowy sieci drogowej, części samochodowych, projektowania i produkcji kutych samochodowych układów kierowniczych, zwrotnic i produktów do montażu wahaczy, silników samochodowych i doładowań, pomp olejowych, rozruszników, generatorów, inteligentnych samochodowych przyrządów diagnostycznych, wymiany dysz pomp paliwowych do pojazdów użytkowych, budowy infrastruktury, transportu morskiego i lądowego, inżynierii, budownictwa i materiałów budowlanych, przemysłowego sterowania elektrycznego, energoelektroniki i linii produkcyjnych oraz porcelany sanitarnej. Poszukiwani są także przedsiębiorcy działający w branży grzybów jadalnych i herbat ziołowych – w celu wspólnego prowadzenia badań, rozwoju, produkcji i sprzedaży herbat ziołowych oraz zajmujący się wysokiej klasy odzieżą damską – w kierunku wspólnego rozwoju, projektowania i sprzedaży.

Zgłoszenia firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej chińskimi firmami i chętnych do udziału w spotkaniu z chińskimi przedsiębiorcami przyjmowane będą do 30 kwietnia do godz. 10 pod adresem: [email protected]

Chiny znowu otwarte na polski drób

W minionych dniach chińskie delegacje rozwijają współpracę z Polską na kilku szczeblach. 18 kwietnia Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z Lyu Weihong, wiceminister Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC), instytucji odpowiedzialnej za dostęp importowanej żywności do rynku chińskiego. Podczas spotkania omówiono najważniejsze postulaty dotyczące poszerzenia możliwości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Chin.

Jacek Czerniak zwrócił uwagę na to, że Chińska Republika Ludowa (ChRL) uznała regionalizację grypy ptaków i wznowiła eksportu polskiego mięsa drobiowego, z uwzględnieniem tej zasady. 5 kwietnia br. Polska odzyskała status kraju wolnego od grypy ptaków. – Zasada regionalizacji w stosunku do polskiego mięsa drobiowego jest przestrzegana na najbardziej wymagających rynkach, a polski drób jest eksportowany do krajów i regionów na całym świecie – dodał sekretarz stanu. -– Polska jest liderem produkcji drobiu w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że przywrócenie eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński przyniesie obustronne korzyści. Przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa zorganizowali również dla delegacji GACC wizytę w jednym z polskich zakładów przetwórstwa mięsa drobiowego. - Jej celem było zaprezentowanie standardów bezpieczeństwa żywności obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej – wyjaśnia resort rolnictwa.

Ważny partner w handlu rolno-spożywczym

Wiceminister Lyu Weihong potwierdziła, że strona chińska jest gotowa do pogłębiania dwustronnej współpracy i działań na rzecz zwiększania importu produktów rolno-spożywczych z Polski. Chiny to ważny partner Polski w handlu rolno-spożywczym. W 2023 r. polski eksport do ChRL osiągnął wielkość 147,6 mln euro. Od kilku lat największym zainteresowaniem chińskich konsumentów cieszą się polskie mleko i produkty mleczne. Resort rolnictwa prowadzi na Chińskim rynku liczne działania informacyjno-promocyjne. W 2024 r. polskie stoiska będą organizowane w maju – na targach Sial China w Szanghaju oraz w sierpniu – na targach FOOD EXPO PRO w Hongkongu.

Wideo Strefa Biznesu: Plantatorzy ostrzegają - owoce w tym roku będą droższe