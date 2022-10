Kto ma smykałkę do rolnictwa i z powodzeniem rozwija swoje gospodarstwo? Trwa nabór do konkursu Rolnik Roku

Ambitni i wszechstronni

Czym można sobie zasłużyć na miano Rolnika Roku? Wystarczy przypomnieć dokonania laureatów poprzednich edycji tego konkursu, prowadzonego przez „Gazetę Pomorską” od 9 lat. Wspólną cechą wszystkich gospodarzy jest ciągły rozwój. Henryk Kiełkowski , który zajął II miejsce w 2018 roku w kat. do 100 ha, zmienił profil produkcji, zmodernizował budynki gospodarcze i przerobił je na warsztat. Zainwestował też w maszyny oraz suszarnię do dosuszenia kukurydzy i rzepaku.

Laureaci naszego konkursu rozwijają swoje gospodarstwa dzięki osobistej kreatywności, ale też dzięki współpracy. Wojciech Grabowski z Biskupic, Rolnik 2020 Roku (w kat. do 100 ha), dostrzegł potencjał grup producenckich i nie żałuje, że przyłączył się do Spółdzielczej Grupy Producentów „Ekstra Mleko”.

Rolnicy Roku są nie tylko ambitni, ale też wszechstronni. Poza gospodarstwem Henryk Kiełkowski zajmuje się naprawą i konserwacją maszyn, a także świadczy usługi (m. in.: siew, zbiór, orkę) maszynami kupionymi w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD. Wojciech Grabowski zaś dał się poznać nie tylko jako rolnik, ale też jako samorządowiec i ochotnik – radny gminy Łubianka oraz sekretarz OSP w Biskupicach.

Wszechstronności nie można na pewno odmówić naszemu ostatniemu laureatowi - Michałowi Nowackiemu z Kruszki w gminie Cekcyn. Został Rolnikiem Roku 2021 w kategorii do 100 ha i laureatem pierwszego miejsca w kategorii „Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku”. Michał Nowacki jest praktykiem i blogerem. Jako rolnik NIEprofesjonalny prowadzi kanał na Youtube, który doczekał się już 44,4 tys. subskrybentów.