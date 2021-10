Kto pójdzie w kamasze, czyli w Tucholi ruszyła kwalifikacja wojskowa Anna Klaman

Do 15 listopada przed Powiatową Komisją Lekarską w Tucholi stanie około 700 osób. To już nie te czasy, kiedy wszyscy młodzi mężczyźni szli do wojska, ale jednak przed komisją czasami trzeba stanąć.