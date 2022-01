Kujawsko-Pomorskie. Góry są także w naszym regionie. Nie musisz jechać na południe Polski Marek Weckwerth

Na Kujawach i Pomorzu można zdobywać góry! Co prawda nie tak duże jak na południu naszego kraju, ale także ciekawe i piękne. Zapraszamy do ich poznania Marek Weckwerth Zobacz galerię (26 zdjęć)

Ten kto na co dzień nie uprawia turystyki pieszej może się zdziwić, że w naszym regionie są góry. Ależ są - wystarczy spojrzeć na mapę. Tyle, że daleko im do znanych z południa Polski - nasze nie sięgają wyżej niż 206 metrów ponad poziom morza. Mimo to warto je poznać.