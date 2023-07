Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato – festyn i konferencja w Zarzeczewie Agnieszka Romanowicz

Atrakcją festynów jest zwykle możliwość podglądania pszczół. Maciej Urbanowski

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, we współpracy z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, zapraszają 6 sierpnia na Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato. To doroczne, słodkie święto pszczelarzy, pszczelarstwa i miodu. Uczestniczy w nim ponad 60 wystawców i ok. 6 tys. odwiedzających.