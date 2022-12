Ładowanie „elektryka” to prosta rzecz, ale warto to robić jak najtaniej. Jak to robić?

- W publicznych stacjach ładowania, których w całej Polsce, w tym w naszym regionie, mamy coraz więcej, do dyspozycji mamy dwa rodzaje zasilania: prądem zmiennym AC i stałym DC. Różnica polega na szybkości ładowania, a moce mogą wynosić od kilkudziesięciu, na przykład od 50kW, do 200kW. Ładowanie w warunkach domowych w standardowej taryfie opisanej przez operatora jako G11 to średnio 0,62 grosze za kWh. Cena może się różnić w zależności od regionalnego dostawcy prądu – wyjaśnia nam Krzysztof Kosiedowski, pasjonat motoryzacji i autor bloga Rzecznik Elektromobilności, były rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.