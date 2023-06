Lawenda coraz popularniejsza w rodzimej uprawie. Tak wygląda lawenda w ogrodach

Kwitnie lawenda. To jedna z najbardziej popularnych roślin na świecie, zwłaszcza we Francji. Jednak prof. Ewa Osińska i dr Beata Fornal-Pieniak zwracają uwagę na to, że zainteresowanie Polaków uprawą lawendy rośnie:

- Związane jest między innymi ze zmianą klimatu w naszym kraju, długim kwitnieniem od czerwca do października, z zapachem oraz z możliwościami wykorzystania tej rośliny w wielu branżach, tj. ogrodniczej, kosmetycznej, spożywczej, medycznej, projektowej (tereny zieleni), florystycznej, artystycznej, edukacyjnej jako produkt żywy (cała roślina), przetworzony (np. jako przyprawa, miód), a także wysuszony (cała roślina lub oddzielnie kwiaty, liście). Zyskownym pomysłem są również płatne sesje zdjęciowe w lawendzie, kawiarnie przy plantacji, warsztaty wyrobu naturalnych kosmetyków, a nawet organizacja wieczorów panieńskich.