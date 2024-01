Lechia Tomaszów Maz. - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Szybko poszło!

Tydzień temu siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz sprawili miłą niespodziankę, pokonują lidera rozgrywek - MKS Będzin - 3:2 i to na jego terenie. Teraz odnieśli kolejne wyjazdowe zwycięstwo i to za trzy punkty.

Zaczęło się świetnie. Mimo że to siatkarze Lechii lepiej otworzyli pierwszego seta, bydgoszczanie szybko wyrównali. Potem gra toczyła się już punkt za punkt, ale w końcówce tej partii lepszą skuteczność mieli siatkarze BKS. Podobny przebieg miała druga odsłona, choć tym razem to goście na początku zbudowali sobie kilkupunktową przewagą, a miejscowi gonili. Finał był jednak taki sam, a bydgoska drużyna mocno zbliżyła się do meczowego zwycięstwa .

Wydawało się, że w trzecim secie gospodarze przedłużą swoje szanse, bo to oni znów objęli prowadzenie i odskakiwali na dwa, trzy punkty. Bydgoska ekipa nie dała jednak im uciec za daleko, poprawiła skuteczność i dogoniła rywali (16:16). Od tego momentu to bydgoszczanie byli o krok przed gospodarzami, a końcówka znów zapowiadała się na wojnę nerwów. Przy jednopunktowym prowadzeniu BKS (22:21), bydgoscy siatkarze zanotowali jednak serię udanych akcji, a rywale zdobyli już tylko punkt.

- Nasz zespół pokazał klasę, wygrywając na wyjeździe z KS Lechia Tomaszów Maz. Mimo wygranej do „zera”, mecz był na bardzo wysokim poziomie - łatwo nie było! Dziękujemy naszym zawodnikom za wspaniałą grę - skomentował bydgoski klub. - Wracamy do Bydgoszczy z pełnym bagażem... 3 punktów w kieszeni i dodatkowym powodem do dumy: Emil Narkowicz został wybrany MVP meczu! To jego pierwsza statuetka, co tylko podkreśla jego niesamowity wkład w zwycięstwo nad Lechią.

LECHIA TOMASZÓW MAZOWIECKI - BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ 0:3

Sety: 23:25, 22:25, 22:25

Lechia: Musiał 12, Neroj 2, Smits 10, Toma 5, Kącki 7, Jaglarski (libero), Sterna 4, Warda.

Visła: Polczyk 14, Słotarski 1, Narkowicz 12, Rykała 3, Radziwon 11, Szarek 6, Dzierżyński (libero), Kwasigroch 6.