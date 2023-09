- Liczymy na dwa mandaty poselskie w okręgu nr 5 - mówi Marcin Łasiński, kandydat Konfederacji z Grudziądza

Konfederacja liczy na dwa mandaty w okręgu nr 5, toruńsko-grudziądzko-włocławskim

- Wyraziłem chęć startu z ostatniego miejsca, bo uważam, że jest to miejsce bardzo ciekawe. Oczywiście, pierwsze miejsce jest najbardziej atrakcyjne i "biorące", ale też ostatnie miejsce jest ciekawe do przeprowadzenia kampanii i zapada wyborcom w pamięć - mówi Marcin Łasiński.

- Będziemy walczyć o drugiego posła z naszego regionu. Najnowsze sondaże wskazują, że "Konfederacja" może liczyć na kilkanaście proc. poparcia, jednak to 15 października będziemy usieli postawić przysłowiową kropkę nad i - mówi Marcin Łasiński, kandydat Konfederacji do Sejmu. I dodaje: - Liczę, że moja ciężka praca w kampanii wyborczej oraz moja dotychczasowa działalność pozwoli mi zdobyć drugi wynik na liście i być reprezentantem Grudziądza w polskim Sejmie.

Marcin Łasiński, rocznik 1990, jest specjalistą ekonomii i finansów i prezesem okręgu toruńskiego partii Nowa Nadzieja. W wyborach udział bierze kolejny już raz. - Działalność partyjną i polityczną rozpoczynałem, gdy sondaże naszej partii były bliskie 1 proc. Byłem wtedy przy tych samych poglądach i jestem dzisiaj, gdy ciężką pracą doszliśmy do 15 proc. poparcia - podkreśla Łasiński. I dodaje: - Nie szukam kariery w polityce, gdyż udało mi się ją zrobić poza nią. Startuję dlatego, że chcę zmienić Polskę, chcę realizować program Konfederacji. Jestem osobą niezależną finansowo i politycznie moimi priorytetem zawsze była gospodarka. Chciałbym, aby sprawy gospodarcze dominowały w tej kampanii wyborczej. Konfederacji zależy przede wszystkim na prostych i niskich podatkach. Wykorzystując swoją wiedzę finansową chciałbym dążyć do odpolitycznienia spółek skarbu państwa.

Konfederacja liczy na debatę z kontrkandydatami o gospodarce

- Nie chcemy się licytować z PiSem czy Platformą na materiały wyborcze. Chcemy się skupić na kwestiach merytorycznych, dlatego też ze swojej strony wzywam do debaty kontrkandydatów, abyśmy zmierzyli się na argumenty, porozmawiali merytorycznie, aby nasi wyborcy mogli racjonalnie określić na kogo oddać swój głos - mówi Marcin Łasiński.

Kandydatem Konfederacji do Senatu w okręgu obejmującym Grudziądz jest Adam Rybiński. - Tylko Konfederacja ma w swoim programie wyborczym to żeby obniżać podatki. Tylko Konfederacja chce obniżenia barier biurokratycznych, które doprowadzą do zmniejszenia zadłużenia chociażby szpitala w Grudziądzu. Tylko konfederacja chce żeby nasze dzieci mogły godnie żyć w niezadłużonym kraju. Obecny rząd chce żeby w przyszłym roku deficyt budżetowy sięgnął 2 bilionów zł, to będą spłacać nasze wnuki!

Adam Rybiński, kandydat Konfederacji do senatu zapowiada w Grudziądzu: - Gram o wszystko