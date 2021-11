Litwa. Zarezerwuj 3 noclegi i zapłać tylko za 2. To okazja, by odwiedzić Wilno i Kowno jesienią. Sprawdź obostrzenia i zasady wjazdu Monika Juś

Trwająca kampania "trzecia noc za darmo", to idealna okazja, by wybrać się do Wilna, Kowna, na litewskie wybrzeże lub do słynnych miejscowości uzdrowiskowych. Sprawdź zasady wjazdu, obostrzenia i zaplanuj weekend na Litwie. To ostatni moment, by skorzystać z promocji! Ze względu na obowiązujące restrykcje, krótki wypad na Litwę możliwy jest obecnie tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców.