Pociąg Warszawa - Wilno. Nowe połączenie kolejowe już w przyszłym roku

Pociąg Warszawa - Wilno

W ubiegłym tygodniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z ministrem transportu i łączności Litwy Mariusem Skuodisem, by wrócić do rozmów na temat stworzenia połączenia kolejowego między Warszawą a Wilnem.

Jak przypomina portal nakolei.pl, temat został poruszony po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Według pierwotnych planów, międzynarodowe połączenie miało ruszyć w drugiej połowie 2021 r., prace odłożono jednak z powodu pandemii koronawirusa. Na początku roku pojawił się też pomysł przedłużenia trasy aż do Rygi, ale na razie nie ma informacji, by zapadły oficjalne decyzje w tej kwestii.