Lubień Kujawski też chce mieć obwodnicę. Bo stawia na rozwój terenów inwestycyjnych

Obwodnica w Tucholi: - Musimy uzgodnić z powiatem tucholskim nasze współfinansowanie - mówi burmistrz Tadeusz Kowalski

Wracamy do tematu budowy tucholskiej obwodnicy. Czy zapadły jakieś wiążące decyzje, co do współfinansowania inwestycji? Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski...