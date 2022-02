Ludzie, którym nie należy się twarz - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

Do takich można zaliczyć oszustwa i wyłudzenia wobec osób starszych. Więc gęba mi się uśmiecha, gdy czytam o zatrzymaniu w Żninie 23-letniego parszywca, który – podszywając się pod prokuratora – ograbił 89-letnią wrocławiankę z oszczędności życia.

Powiecie, że są przecież paragrafy poważniejszego kalibru. Oczywiście że są. Na przykład zabójcy. Paradoksalnie jednak zabójcy to jedni z najlepiej rokujących pensjonariuszy więzień. Powie wam to każdy funkcjonariusz Służby Więziennej. Dla większości zabójstwo jest pierwszym czynem karalnym, a długość odsiadki i ranga czynu sprawia, że zabójcy bardzo rzadko wracają za kraty. Co innego drobni złodziejaszkowie i oszuści. Ci są „w więźniu” gośćmi na krótko. Na ogół w nosie mają resocjalizację i często powracają do kicia wiele razy.