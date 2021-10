Łukasz Frąckiewicz podjął decyzję. Koszykarz zostaje w regionie!

Łukasz Frąckiewicz zdecydował o swojej przyszłości. Wiadomo, że 24-letni środkowy nie wróci do Enea Abramczyk Astorii, w barwach której tak dobrze prezentował się w poprzednim sezonie. W rozgrywkach 2020/21 środkowy rozgrywał życiowy sezon, spędzał na parkiecie ponad 23 minuty, notując na koncie średnio 9,4 pkt i 7,6 zbiórek, imponując zwłaszcza walecznością pod atakowanym koszem. Na początku stycznia 2021, w ostatniej kwarcie w Dąbrowie Górniczej, Frąckiewicz zszedł z parkietu z kontuzją. Diagnoza: zerwane więzadło w lewym kolanie, czyli operacja i długie miesiące rehabilitacji.

Teraz Frąckiewicz już wraca do sił i pracuje nad formą. Do tej pory trenował indywidualnie w Bydgoszczy, teraz będzie mógł korzystać z zaplecza i wsparcia sztabu Anwilu Włocławek. Bo właśnie ten klub wybrał środkowy z kilku ofert z PLK. Dla Anwilu to inwestycja w przyszłość. W tym sezonie Frąckiewicz zapewne będzie wychodził na kilka, może kilkanaście minut z ławki, ale to młody i bardzo rozwojowy wysoki koszykarz.