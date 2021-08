Mają swoje małe muzeum. Izbę Historyczno-Regionalną w Kamieniu Krajeńskim zwiedzisz wirtualnie [zdjęcia]

Izba Historyczno-Regionalna w niewielkim mieście na Krajnie powstała w 2010 roku z inicjatywy Kamieńskiego Towarzystwa Kulturalnego z okazji 650-lecia nadania Kamieniowi Krajeńskiemu praw miejskich. Działa na parterze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu, którą przeniesiono wówczas do budynku nieopodal domu kultury. Od tej pory eksponaty są pod opieką książnicy. Przez 10 lat można było zwiedzać izbę nieodpłatnie na miejscu. I można nadal. Jednak przez pandemię szefowa instytucji postanowiła wdrożyć pewne przedsięwzięcie – „przenieść” zbiory do wirtualnego muzeum.

- Pandemia doprowadziła do tego, że jeśli biblioteka jest niedostępna dla mieszkańców, to tak samo dzieje się z Izbą Historyczno – Regionalną. Żeby otworzyć ją na świat, by większa liczba osób mogła z niej skorzystać, to wpadliśmy na pomysł stworzenia takiego wirtualnego muzeum – wyjaśnia Dorota Kortas – Punder, dyrektorka kamieńskiej biblioteki.