Marcin Gortat zagra dziś w Toruniu. Będą niespodzianki dla kibiców!

Marcina Gortata do występu w jej barwach przekonał Jan Konikiewicz, zawodnik i szef tego zespołu. - Z Marcinem rozmawialiśmy już o występie w toruńskiej lidze jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce. Miało to być wtedy trochę w innej formie, ale teraz Marcin jest bardzo dobrze przygotowany i chętny do uprawiania sportu. Zaliczył już dwa mecze w lidze amatorskiej w Łodzi, a my umówiliśmy się, że wystąpi na razie w jednym meczu - mówi Jan Konikiewicz

37-letni Marcin Gortat to jeden z najbardziej znanych polskich koszykarzy. W sumie rozegrał blisko 900 meczów w NBA w barwach Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers.

W poniedziałek dojdzie do meczu na szczycie w II lidze TALK. Niepokonani w tym sezonie Kibice Sukcesu (w składzie także m.in. Ilona Jasnowska) zmierzą się z Bardzo Nam Przykro, którzy mają tylko jedną porażkę na koncie. Początek o godz. 18.30 w hali Spożywczaka przy ul. Grunwaldzkie. Marcin Gortat zapowiada nie tylko efektowne akcje, ale także karton niespodzianek dla najmłodszych fanów basketu.