Marek Wojtkowski jest prezydentem Włocławka już od siedmiu lat [zdjęcia]

- Składając ślubowanie byłem świadomy tego jak wielką odpowiedzialność biorę na swoje barki, ale przez myśl mi nie przeszło, że będę Prezydentem Miasta w czasie trwającej na całym świecie pandemii. Przez te 7 lat udało mi się wspólnie z moimi zastępcami i współpracownikami zrealizować bardzo wiele zamierzeń, ale zdaję sobie oczywiście sprawę jak wiele wciąż przed nami. Dzisiejszy dzień to również czas refleksji nad decyzjami z których nie do końca jestem zadowolony, ale przecież człowiek całe życie uczy się na błędach, a nie myli się tylko ten co nic nie robi. Po tych 7 latach wiem jak wiele satysfakcji przyniosła mi praca w ratuszu i jak wielu wspaniałych i wartościowych ludzi mam obok siebie – napisał na Facebooku prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.